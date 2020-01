Fin des gobelets, assiettes et cotons-tiges en plastique : quelles sont les alternatives ?

Autre alternative, les oriculis. Ces nettoyeurs d’oreilles d'origine asiatique, visibles dans la vidéo en tête de cet article, présentent l’avantage d’être "réutilisables à vie", comme le précise Lamazuna , qui en commercialise pour moins de 5 euros. Lavables, ils sont très utilisés en Chine et au Japon. Des cure-oreilles en inox sont également disponibles sur le marché, notamment vendus par Gaiia ou Audilo , qui assure qu'ils sont "moins dangereux et plus hygiéniques que les cotons-tiges qui ont tendance à pousser le cérumen plus loin dans le conduit". Pour le prix, comptez entre 2 et 7 euros par produit.

Commençons par les oreilles. Si les cotons-tiges en plastique à usage unique sont désormais absents des rayons des grandes surfaces, cela ne vous oblige pas à négliger leur hygiène. Ainsi, plusieurs solutions alternatives existent. Très ressemblants à ceux en plastique, les cotons-tiges biodégradables en bambou, notamment commercialisés par Planète panda ou My Little Cabane , permettent de se nettoyer les oreilles de la même façon qu’auparavant. Les embouts restent en coton naturel et seule la tige, plus écologique, évolue. Le prix reste lui à un niveau similaire à celui des cotons-tiges en plastique : entre 1.90 et 4 euros le paquet.

Depuis le début de l’année, vous ne pouvez plus acheter de gobelets, assiettes ou cotons-tiges en plastique dans les grandes surfaces. Dès 2021, ce sera au tour des pailles et des couverts de connaître le même sort. Alors pour continuer de vous nettoyer les oreilles, de boire et manger en extérieur sans nuire à l’environnement, quels objets pourrez-vous désormais utiliser ? Tour d’horizon.

Dans l’alimentation, c’est également fini pour les assiettes et gobelets en plastique à usage unique. Mais d’autres matières permettent de recréer ces produits presque à l’identique. C’est le cas du carton, utilisé par les entreprise Thouy et La boutique du jetable pour produire assiettes et gobelets. Cette matière a l’avantage d’être biodégradable et écologique. D’autres alternatives plus décalées existent, comme l’assiette… comestible ! Cette innovation, lancée par assiettes-comestibles.com, pour 50 centimes d'euros, repose sur du son de blé naturel. Si vous ne désirez pas "manger toute votre assiette" au sens propre, elle est biodégradable et "disparaît en 30 jours".

Pour les gobelets, en plus de ceux fabriqués en carton kraft, il en existe des réutilisables. Très employés lors des grands événements musicaux et sportifs, ils sont en plastique mais ne sont pas jetés. Commercialisés par GreenCup, L'atelier du gobelet ou Cup killer, ils sont même personnalisables et permettent de remplacer les gobelets à usage unique.