Paralysé, il parvient à remarcher grâce au yoga et raconte son histoire dans un documentaire

Tout remonte au début des années 2000. Alors photographe reporter pour l’agence Sipa à New York, le quadragénaire "brûle la vie par les deux bouts". Il consomme en toute déraison alcool et médicaments. Il est dépendant. De sorte qu’il ne sent pas les signaux d’alerte que son dos lui lance. Un jour de mars 2006, "tout a lâché", se souvient-il auprès de LCI. La sensibilité de ses jambes disparaît, "les nerfs sont sciés". Il est hospitalisé d’urgence puis placé sous sondes. "On ne peut rien prédire, on ne peut pas dire que c'est foutu, on ne peut pas dire que vous allez remarcher dans un, trois, six mois..."





Après plusieurs mois de rééducation dans un centre normand, Stéphane Haskell n’a toujours pas retrouvé son autonomie. Il souffre terriblement et n’a récupéré qu’un périmètre de marche d’une cinquantaine de mètres. "Ça a été une période où j'ai pensé à me suicider parce que les douleurs étaient telles que je ne voyais pas comment j'allais continuer à vivre comme ça", affirme-t-il. Au bord du gouffre, il fait alors une rencontre qui va changer sa vie : une professeure de yoga, Thérèse Poulsen, qui lui assure qu’il peut s’en sortir. "Elle m’a donné 3 ans", nous explique-t-il. Il se rend alors dans son centre, en Allemagne, et s’adonne de tout son être au yoga.