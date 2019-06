"Je vis comme un SDF chez moi" : la syllogomanie, ce trouble de l'accumulation qui touche près de 4 personnes sur 100

"Je garde absolument tout." "Plus de 200 m² de poubelle, c'est là-dedans que je vis, que je me suis fait mon 'petit' terrier, et que j'y suis maintenant enfermée sans savoir comment faire pour m'en dépêtrer..." "Parfois je lave un peu mon linge, mais il m'arrive de préférer acheter des affaires neuves et propres : je pense qu'il ne faudrait pas que je compte le nombre de sous-vêtements que j'achète." "Je vis comme un SDF chez moi". "Je ne connais plus la vraie couleur de mon sol puisque cela fait des années que je ne le vois plus."





Sur les forums dédiés à la syllogomanie, les contours de ce trouble, qui touche environ quatre personnes sur cent, se dessinent rapidement. Aussi appelé Trouble d'Accumulation Compulsive (TAC), il se caractérise par l'amassement compulsif et excessif d'objets en tous genres, sans aucune classification. Boîtes de pizza, paperasse, vaisselle, électroménager, sacs en plastique... La personne se retrouve dans l'incapacité de jeter ou de se séparer de quoi que ce soit, même si ces objets sont inutiles, sans intérêt ou cassés. En résultent des intérieurs inhabitables et insalubres dont certaines photos apparaissent parfois sur la Toile. Pour tenter de comprendre un peu mieux ce trouble, nous avons contacté Hélène Barbarit-Thomas, psychologue clinicienne et neuropsychologue.