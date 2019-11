Kwit, l'appli (gratuite) qui aide les fumeurs à sortir de leur addiction

Pour arrêter de fumer, l'essentiel est d'être motivé. Un principe sur lequel s'est développée l'application mobile Kwit, qui aide les fumeurs à dire adieu au tabac. Ceux qui l'a téléchargent - 1,5 million de personnes l'ont déjà fait dans le monde - peuvent y retrouver un compteur affichant le nombre de jours passés sans tabac, celui des cigarettes non fumées, des indicateurs sur l'amélioration de l'état de santé ou encore, et surtout, le total de l'argent économisé. Et au moindre relâchement, l'utilisateur reçoit sur son téléphone un petit message de motivation.

Benjamin Cruard, dans le cadre de sa chronique quotidienne dans la Matinale de LCI, a rencontré Anne-Claire, jeune fumeuse en cours de sevrage : elle n'a plus touché à une cigarette depuis qu'elle a téléchargé l'application au mois d'août. Et ne jure désormais que par elle : à la moindre tentation, elle sort son téléphone, assure-t-elle. Il faut dire que ses compteurs sont au vert : 81 jours d'arrêt, 640 euros économisés, bientôt 1500 cigarettes non fumées...