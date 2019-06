VIDÉO - L'instantané de @Jemenbatsleclito : "Il serait temps que le clitoris soit dans les manuels de SVT"

"Le clitoris, soit on ne sait pas où il est, soit on ne sait pas à quoi il ressemble, soit on ne sait pas à quoi il sert". Camille, 22 ans, veut briser les tabous sur les femmes, au sujet de leur sexualité comme par rapport aux complexes dont elles peuvent être prisonnières. En octobre dernier, cette Parisienne, sortie de l'école de cuisine Ferrandi, décide de créer le compte Instagram @Jemenbatsleclito pour que chacun puisse "dire tout haut ce qu'il pense tout bas". Aujourd'hui, la jeune femme est suivie par près de 270.000 abonnés et a publié un livre, "Je m'en bats le clito ! : Et si on arrêtait de se taire ?".





Nous l'a interviewée pour notre nouveau format vidéo "L'instantané", consacré aux instagrameurs qui se servent de ce réseau social pour faire évoluer la société et notamment la place des femmes.