VIDÉO - La cigarette électronique est-elle dangereuse ? Une usine de e-liquides nous ouvre ses portes

Les usines de e-liquides ouvrent rarement leurs portes. Alors qu'une crise sanitaire liée au vapotage touche les Etats-Unis, un site français de production, de la marque FUU, a accepté de le faire pour les caméras du 20 heures de TF1. Ici, les liquides à vapoter se déclinent en plus de 300 produits, tous homologués. Dans les fûts entreposés, on retrouve les principaux ingrédients qu'inhalent les vapoteurs : du propylène glycol comme on en trouve dans certains médicaments ou aliments, de la glycérine végétale, de la nicotine plus ou moins dosée et des arômes. Chaque mélange est contrôlé en interne.

Pour être commercialisés, les e-liquides et leur composition doivent être déclarés au niveau européen. Ce sont ensuite les autorités sanitaires de chaque pays qui effectuent des contrôles. En France, c'est l'Anses, l'agence nationale de sécurité sanitaire, qui recueille toutes ces données.