La gastro-entérite fait son retour

Depuis une semaine, la gastro-entérite fait des ravages, notamment à Dijon et en Côte-d'Or. Vomissement, diarrhée et maux de ventre font partie de ses symptômes. Par ailleurs, le rhume, la rhinopharyngite et la grippe font également partie des maladies saisonnières. Pour éviter de les contracter, il est indispensable de se protéger et de se laver les mains fréquemment. Ces mesures concernent surtout les plus vulnérables comme les enfants et les personnes âgées.



