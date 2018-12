La soirée a été trop arrosée ? Voici comment dissiper au plus vite la gueule de bois

"La gueule de bois, ou veisalgie, est assez inévitable à partir de trois à cinq consommations pour un individu de corpulence normale, indique le médecin urgentiste, également auteur de "101 conseils pour ne pas atterrir aux urgences" (éditions Points). Pour une personne de 80 kilos, ce sera plutôt cinq ou six. Ça va assez vite." Ce syndrome est lié à trois choses : la saturation du foie, qui ne parvient plus à métaboliser le trop-plein d'alcool, le phénomène d'acidification du sang qui s'en suit et qui entraîne tous les symptômes que l'on connaît (tachycardie, baisse de la tension artérielle, tremblements, diarrhées, nausées…) et la déshydratation, responsable de maux de tête et de vertiges.





"Le mieux, c’est de ne pas boire, insiste le docteur Gérald Kierzek. Mieux vaut prévenir que guérir." Si l'abstinence ne rentre pas dans le programme de votre soirée en revanche, évitez tout d'abord les mélanges et les alcools foncés. "Préférez plutôt le vin blanc que le vin rouge, car ce sont les boissons les plus colorées qui donnent le plus la gueule de bois", explique le chroniqueur. Alternez également les verres d'alcool avec les verres d'eau, ce qui permet de diminuer la quantité d'alcool ingérée et d'espacer davantage les verres. Enfin, manger des aliments riches en matière grasse lors de la soirée permet de diminuer l'absorption de l'alcool.