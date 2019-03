VIDÉO - "Le cancer m'a appris à m'aimer" : le message d'espoir de Marine, survivante du cancer qui l'avait stoppée en pleine gloire

"Quand on fait face à la mort, la vie devient plus vie. On va aimer plus fort, détester plus fort, tout vivre plus fort". Marine de Nicola avait seulement 24 ans lorsqu'elle a appris qu'elle était atteinte d'un lymphome de Hodgkin, un cancer du système lymphatique. La jeune Toulousaine était alors une véritable star de la chanson en Chine : étudiante dans le pays, elle avait été repérée par un producteur lors d'un concours en mandarin, plongeant alors dans une vie trépidante rythmée par les concerts à guichets fermés.





Après la terrible nouvelle, changement total de vie : Marine rentre en France pour se soigner et combattre cette tumeur de 15 centimètres qui s'est logée entre ses deux poumon. S'ensuivront huit mois de chimiothérapie au cours desquels ses deux meilleurs amis l'épauleront en s'installant avec elle. Un long traitement qui est aussi l'occasion de pour elle de se découvrir : "le cancer m'a appris à m'aimer" (...) On a pas le choix à ce moment-là. Il faut s'aider, il faut s'aimer. Il faut être patient envers soi et... guérir".





Aujourd'hui, la jeune femme a repris le sport quatre fois par semaine, une nouvelle routine venue remplacer celle des soins médicaux, arrêtés du jour au lendemain à l'annonce de sa rémission. Un quotidien à réinventer.