Le tabagisme tertiaire, ce poison insidieux et méconnu que les fumeurs laissent derrière eux

Les dépôts de particules de fumée de cigarettes sont d'autant plus importantes dans des espaces sont confinés et sur les matériaux rugueux. Une moquette, un tapis ou un canapé vont donc bien plus s’imprégner qu'une toile cirée ou du carrelage. Un danger potentiel pour les adultes, mais surtout pour les enfants qui se déplacent à quatre pattes par terre ou mettent les mains à la bouche, et dont l'organisme est encore fragile. Selon le site Québec sans tabac, les enfants qui rampent au sol absorbent ainsi "vingt fois plus de fumée tertiaire que les adultes".