VIDÉO - Le tuto du coach : abdos, gainage, squats... Séance spéciale pour débutants

Le printemps est de retour et le soleil pointe le bout de son nez.... Et si c'était le moment de vous remettre au sport avant de retrouver la plage cet été ? On vous propose, avec l'aide de notre coach, un parcours sportif pour les débutants qui vous permettra de travailler le haut et le bas du corps, ainsi que la sangle abdominales. Des abdominaux, des pompes, du gainage et des squats, voici le circuit-training que vous suggère Marin Gabriner.





"La particularité de cette combinaison d'exercices, c'est qu'elle permet de muscler l'ensemble de votre corps, même pour les plus novices d'entre vous", explique notre éducateur en activité physique adaptée.