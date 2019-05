VIDÉO - Le tuto du coach : écoutez ces conseils si vous vous voulez perdre du poids

Envie de perdre quelques kilos et d'arborer une autre silhouette avant de retrouver la plage cet été ? On vous propose, avec l'aide de notre coach, quelques conseils simples à mettre en place pour vous affiner progressivement. Deux grands facteurs sont à prendre en compte. Le premier concerne la façon dont vous vous nourrissez, et le deuxième votre activité physique.





Commençons par l'alimentation. Pour Marin Grabiner, "il faut avant tout commencer à réduire vos apports à caloriques. Votre poids est foncièrement lié à ce que vous mangez. Il faut donc avoir une alimentation équilibrée, éviter le grignotage et privilégier des légumes et des fruits de saison". Notre coach vous propose d'ailleurs de suivre une méthode simple pour savoir comment doser les aliments dans votre assiette. Ensuite, il va falloir identifier et éviter les aliments difficiles à digérer pour vous. Respectez par ailleurs votre sentiment de satiété et tentez de contrôler votre rythme biologique en essayant de manger à heure fixe.