VIDÉO - Le tuto du coach : la recette pour faire vous-même votre boisson énergisante

Vous avez envie de vous mettre au sport avant de retrouver la plage cet été ? On vous propose, avec l'aide de notre coach, une recette efficace et bonne pour la santé afin de faire vous-même votre boisson énergisante. De quoi vous aider à remplacer l'eau et l'énergie perdues lors d'une pratique sportive et se donner à fond lors d'un entraînement ou une compétition.





"Cette boisson va permettre de stimuler votre métabolisme et vous donner un regain d'énergie durant la pratique de votre activité physique. Un réflexe simple et efficace à prendre", indique Marin Grabiner, éducateur en activité physique adaptée. Découvrez cette recette en vidéo, facile et bonne pour la santé, pour optimiser votre hygiène de vie sportive au quotidien !

