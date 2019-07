Les crèmes amincissantes sont-elles réellement efficaces ?

Tout commence par l'envie de voir disparaître un petit complexe : celle d'atténuer l'effet "peau d'orange", autrement dit, lutter contre la cellulite. Plutôt que de faire un régime, nombreux sont ceux qui optent pour l'achat d'une crème amincissante en espérant y gagner des cuisses fermes ou un ventre plat. Une option d'autant plus séduisante qu'aucun effort n'est à fournir : ne promet-elle pas d'agir même quand on dort ?





Chaque année, environ un million de tubes sont vendus. Le marché pèse 28 millions d'euros et la quasi totalité des ventes est réalisée à l'approche des beaux jours : "70% d'entre elles se font entre mars et août", assure à LCI Saveria Coste, fondatrice de la marque de cosmétiques Garancia. "C'est un marché qui est très sensible à la météo. Dès qu'on pense au soleil, on pense au maillot." Des produits certes agréables à utiliser, mais sont-ils vraiment efficaces ? "Il ne faut pas espérer perdre des tours de taille", prévient-elle. "Mais si les gens veulent agir sur la qualité de leur grain de peau, sur le lissage, ils auront un résultat."