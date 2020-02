VIDÉO - Lutte contre le cancer : voici (notamment) à quoi servent vos dons

La lutte contre le cancer progresse, mais elle a besoin de gros moyens financiers. Pour l'illustrer à l'occasion de la journée mondiale contre la maladie, ce mardi 4 février, les équipes de TF1 se sont rendues à Lille, au centre de cancérologie Oscar-Lambret. Comme Antoinette, 56 ans et atteinte d'un cancer, que l'on voit dans le reportage du JT de 13H en tête de cet article venir suivre ses séances de radiothérapie, 24.000 patients y sont reçus chaque année. Un accueil en douceur et dans le calme, dans des petits espaces séparés selon les pathologies ou l'âge : le centre vient de dépenser plusieurs millions d'euros rien que pour repenser l'accueil. "C’est une évidence de trouver la qualité des soins", mais les patients "demandent en plus une qualité d’accueil, d’écoute, une approche vraiment attentive des soignants, du personnel paramédical et des bénévoles", explique le docteur Xavier Mirabel, chef du pôle radiothérapie de l’établissement.

L'année dernière, le centre a reçu 2 millions d'euros de dons de particuliers et de legs. C'est ainsi qu'il a notamment financé trois rétroprojecteurs, pour un coût total de 15.000 euros, afin de permettre aux enfants atteints d’un cancer de regarder des dessins animés pendant leurs séances de radiothérapie. "Ça rend le moment un peu plus agréable" pour eux, assure une manipulatrice en radiologie aux caméras de TF1.