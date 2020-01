Maigrir, se mettre au sport, trouver l'amour... Voici ce que vous coûteront vos bonnes résolutions (si vous les tenez)

Les programmes minceur proposés par des marques de régime cartonnent ainsi en janvier. "On sent un véritable engouement dans les premières semaines du mois", assure aux équipes de TF1 une coach WW, enseigne qui enregistre la moitié de ses inscriptions à cette période. Coût de son offre pour un an de régime et de coaching : 40,90 euros par mois.

Même chose du côté des salles de sport, où les promotions sont musclées. Celle montrée dans le reportage "grand format"en tête de cet article, dont le nombre d'adhérents grossit d'un quart en janvier, propose un premier mois à 5 euros, mais la plupart de ses membres optent ensuite pour la formule à 29,90 euros par mois.

Troisième résolution souvent prise en janvier : arrêter de fumer. Là aussi, les ventes de substituts nicotiniques font un bond à chaque premier mois de l'année. Et ce d'autant plus depuis qu'ils sont en partie remboursés par l'Assurance maladie. Enfin, les sites de rencontre connaissent également un surcroît d'activité à cette période. "Le premier dimanche de janvier, on a deux fois plus d’inscrits qu’un dimanche classique. C’est vraiment le moment où les gens se rencontrent", indique à TF1 Héloïse Des Monstiers, directrice France de Meetic. Comptez 19,99 euros par mois pour un an d'inscription.

Au total, conclut le reportage, tenir toutes ces bonnes résolutions reviendrait à 90,79 euros par mois. A moins, note la journaliste, d’en prendre une autre : retrouver le sens des priorités.