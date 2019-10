VIDÉO - Massage : une championne de France vous délivre ses secrets

TUTO - S'il part généralement d'une bonne intention, le moment de détente offert par un massage peut vite être gâché si vous ne savez pas vous y prendre. Pour faire de vous le roi de la discipline, Céline Martin, championne de France de massage, vous livre ses meilleurs conseils en vidéo.

Proposer un massage à une personne que l'on aime représente un don de soi et de temps précieux. Mais malgré tout l'amour et la dévotion qui peuvent y mettre mises, il se termine malheureusement bien souvent par une frustration, voire un mécontentement de la personne massée. Un mouvement de travers, une pression trop forte et voilà le moment de détente gâché.

Pour que ce moment conserve toute sa douceur et faire de vous le maître incontesté de l'art du massage, nous avons demandé ses conseils à Céline Martin, élue championne de France de massage, dimanche 6 octobre, par le label Spas de France, qui regroupe près de 200 établissements. 150 participants participaient à cette dixième édition, qui se tenait au Palais des Congrès, à Paris. Quatre autres praticiens se sont également vu décerner le prix.