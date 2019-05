Mort d'une fillette après une allergie : que contiennent exactement nos dentifrices ?

Dans la majeure partie des cas, le premier ingrédient de la formulation d'un dentifrice n'est autre que l'eau. Viennent ensuite les agents de nettoyage, qui représentent environ le tiers des ingrédients. Leur mission est de polir la surface de la dent afin d’aider à l’élimination de la plaque bactérienne et des colorations. Un dépôt de micro-organismes peut en effet, souligne l'Union française pour la santé bucco-dentaire (UFSBD), se transformer en tartre sous 36 heures. Le carbonate de calcium (Calcium carbonate), le bicarbonate de sodium ou encore la silice hydratée (hydrated silica) font partie des agents de nettoyage les plus utilisés. Ils sont sans danger pour les dents lorsque la taille des particules est infime. Dans les dentifrices blanchissants, ces dernières sont plus épaisses pour une action abrasive plus puissante. L'utilisation trop récurrente de ce type de produit peut donc endommager l’émail. "Il convient de demander conseil à son dentiste en particulier si l’on souffre d’une hypersensibilité dentaire", précise l'UFSBD.





Les antiseptiques, présents en infimes quantités, assurent eux aussi la limitation de la multiplication des bactéries, et donc la formation de la plaque dentaire, mais ont également un effet anti-inflammatoire sur le tissu gingival et la gencive. Le citrate de zinc fait partie de cette catégorie d'ingrédients, tout comme le décrié triclosan. Ce puissant agent antibactérien a été reconnu perturbateur endocrinien puisqu'il agirait "non seulement sur les hormones œstrogènes, mais aussi sur la fonction thyroïdienne", indique l'UFC-Que Choisir. Certains dentifrices en contiennent malgré tout encore.