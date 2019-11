Nos ados ne font pas assez de sport

Selon l'Organisation mondiale de la santé, quatre adolescents sur cinq ne font pas assez de sport. C'est la conclusion d'une vaste étude réalisée dans 146 pays. Et étonnamment, nous arrivons parmi les derniers. La faute aux écrans, sans doute, mais aussi peut-être à notre rythme scolaire. L'OMS préconise pourtant une heure de sport ou 10 000 pas au quotidien.



