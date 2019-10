VIDÉO - Ados en surpoids, ils ont intégré un internat spécialisé pour "se sentir plus légers"

GRAND FORMAT - En France, près de 20% des adolescents sont en surpoids ou obèses. Les caméras du JT de 20 heures de TF1 se sont rendues dans un centre spécialisé situé au cœur de la Lozère, une sorte d'internat dans laquelle les jeunes réapprennent à manger et à bouger.

"Je n'étais pas bien, je me renfermais sur moi-même et du coup, je me jetais sur la nourriture". "On me traitait de sale grosse, on me disait 'ah mais ton nom de famille ça devrait être graisse'"... Mal dans leur peau et victimes de moqueries à cause de leur surpoids, Laura, Kendji et les autres ont intégré un centre spécialisé situé au cœur de la Lozère, une sorte d'internat - ils sont scolarisés à l'école ou au collège d'à côté - où ils réapprennent à manger et à bouger. Quarante-cinq minutes de sport adapté trois fois par semaine, des ateliers analysant les situations où l'on est le plus susceptible de craquer pour un grignotage... Ici, on mange de tout, aucun aliment est interdit, mais on équilibre les repas.

"Je sais que si je perds du poids, je me sentirai mieux", confie Carla, 17 ans, aux caméras du JT de TF1 venues réaliser ce reportage grand format. Le but des quelques mois ou de l'année passés dans ce centre selon elle : "arriver à pouvoir admirer son image dans un miroir", et "se sentir plus léger", dans tous les sens du terme.