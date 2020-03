Obésité : pour lutter contre la malbouffe, rien de mieux que la gastronomie de nos régions

Ce mercredi 4 mars, c'est la journée mondiale consacrée à la lutte contre l'obésité. Près de huit millions de Français sont concernés, souvent à cause de mauvaises habitudes alimentaires. Dans nos régions, on se bat contre la malbouffe en mangeant mieux. Dans le Gers, où se rend le JT de TF1 dans le reportage en tête de cet article, on priorise ainsi le bon gras et les produits locaux, secrets de la longévité et de la bonne humeur selon ses habitants.