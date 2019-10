"Objectif : 10 ans de moins" sur M6 : la médecine esthétique, une mode qui fait fureur chez les jeunes Français

RÈGNE DE L'APPARENCE - M6 lance ce mardi soir sa nouvelle émission "Objectif : 10 ans de moins". S'il n'y est question que de médecine esthétique, de la pose de facettes dentaires aux injonctions de botox, la chaîne surfe sur une mode avec cette émission présentée par Christina Cordula : de plus en plus d'opérations de chirurgie ont lieu dans le pays, et ce sont majoritairement les jeunes qui y ont recours, comme le montre notre enquête diffusée dans le 20H de TF1.

Des candidates au rajeunissement prêtes à tout pour faire 10 ans de moins. Et pas seulement du relooking. M6 diffuse ce mardi soir le premier épisode de la nouvelle émission de Christina Cordula. Trois femmes s'y verront proposer les conseils d'un nutritionniste, d'un dermatologue ou d'un coach sportif, mais aussi d'un dentiste et d'un médecin spécialisé en médecine esthétique. Certes, il ne s'agira pas de chirurgie esthétique, mais "Objectif : 10 ans de moins" franchira ainsi un cap en montrant des candidates recevoir des injections d'acide hyaluronique ou de toxine botulique (botox). Avec ce concept qui ne manquera pas de prêter le flanc aux critiques - "une pierre de plus à l’injonction au jeunisme", jugent ainsi des spécialistes auprès du HuffPost -, même si la "reine du shopping" sera entourée de spécialistes et que les opérations de médecine esthétique seront accompagnées de mises en garde sur les risques encourus, la chaîne surfe sur une mode. Les opérations de chirurgie esthétique sont en effet en plein essor aujourd'hui : pas moins de 1400 sont pratiquées chaque jour en France. Et ces coups de bistouri séduisent de plus en plus les jeunes, au point que désormais, le nombre d’interventions sur les 18-34 ans dépasse celui des 50-60 ans, comme l'avait révélé une étude publiée en février dernier par Le Parisien à l'occasion de l'IMCAS, le congrès de la médecine et de la chirurgie esthétique.

Liposuccion, injection, augmentation mammaire, opération du nez, et même des fesses... Les caméras du JT de TF1 se sont rendues dans une clinique spécialisée de Marseille pour tenter de comprendre cette recherche de la beauté à tout prix chez les jeunes, entre influence des stars de la télé-réalité et complexes liés aux réseaux sociaux et au smartphone. Un "Grand format" à retrouver en tête de cet article.

La rédaction de LCI