VIDÉO - Paris : comment une étudiante a sauvé une fillette en arrêt cardiaque grâce à l'appli Sauv Life

Connaissez-vous "Sauv Life", l'application à but non lucratif qui permet aux services de secours de géolocaliser et mobiliser des sauveteurs volontaires en cas d'urgence ? Hortense, jeune étudiante parisienne, lui a donné un beau coup de projecteur ce week-end en volant grâce à elle au secours d'une fillette de 2 ans en danger. Elle rejoue la scène pour les caméras du 20 heures de TF1 dans la vidéo en tête de cet article.

"La porte d’entrée était grande ouverte, il y avait une enfant allongée devant moi sur le sol, inanimée, et sa mère qui criait et ne parlait ni français ni anglais, raconte-t-elle. J’avais du mal à savoir ce qui s’était passé. Je m’approche de l’enfant, qui avait les doigts tout bleus et ne bougeait plus. J’ai compris qu’elle était en arrêt cardiaque et j’ai commencé à masser, comme on me l’a appris, jusqu’à ce que les pompiers arrivent". Retardés par des embouteillages, ceux-ci arriveront sur place un peu moins d'une dizaine de minutes plus tard.

L'intervention d'Hortense a permis de sauver la fillette, qui serait aujourd'hui tirée d'affaire. "Une minute sans massage cardiaque, c’est 10% de chances de de survie en moins", explique le co-fondateur de "Sauv Life", Arnaud Libert, aux équipes de TF1. Depuis son lacement il y a un an et demi, l’application, désormais disponible dans 46 départements, a permis à 80 victimes de bénéficier au plus tôt d’un massage cardiaque. A noter qu'il est préférable mais pas obligatoire d'être breveté en premiers secours pour s'y enregistrer et devenir citoyen-sauveteur.