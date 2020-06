Pourquoi les allergies au pollen sont-elles si fortes cette année ?

Chaque année, le printemps est une période que les personnes allergiques au pollen redoutent. Avec le réchauffement climatique et la pollution, ces allergies s'aggravent. Les yeux qui piquent et qui gonflent, le nez qui coule ou encore les éternuements... le symptômes sont nombreux et peuvent parfois rendre le quotidien pénible avec des formes plus sévères. Le traitement passe par les antihistaminiques. Mais les pharmaciens conseillent surtout d'éviter l'exposition au pollen et d'aérer son logement.