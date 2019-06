Qu'est-ce que le vitiligo, cette maladie dont est atteinte le mannequin Winnie Harlow ?

Le vitiligo se manifeste par l'apparition de zones dépigmentées plus ou moins importantes sur la peau. Ces taches se situent principalement sur le visage, les pieds, les mains, les articulations et les parties génitales. Les bordures de ces zones, elles, sont plus colorées que le reste de la peau normalement pigmentée. Cette décoloration provient de la disparition progressive des mélanocytes, soit les cellules qui synthétisent normalement la mélanine, principal pigment colorant la peau. "Mon système immunitaire considère que la mélanine, qui donne sa couleur à la peau, est comme une grippe que mon corps doit combattre", résume Winnie Harlow.





Il existe deux types de vitiligo : la forme segmentaire et généralisée. Le vitiligo segmentaire, moins fréquent, conduit à l'apparition d'une dépigmentation unilatérale et circonscrite à une zone bien délimitée de la peau. Cette forme de la maladie est peu évolutive. Le vitiligo non-segmentaire, ou généralisé, débute généralement avec l’apparition d’une simple tache blanche puis évolue de façon très variable au cours du temps, indique l'Inserm. Les premières zones atteintes sont le plus souvent le visage, les mains et les pieds. Les lésions se développent ensuite symétriquement sur le corps, à l'image du mannequin canadien. Parfois, le vitiligo finit par recouvrir tout le corps, ce qui est appelé "vitiligo universalis". Les mélanocytes des poils et cheveux peuvent également touchés, ceux-ci devenant alors blancs. Il s'agit de leucotrichie.