Quelle brosse à dents choisir ? Les conseils pour ne pas se tromper

Électrique ou manuelle, à poils souples ou rigides, choisir la bonne brosse à dents s'apparente pour certains à un véritable casse-tête. D'autant que l'offre est de plus en plus large. Commençons par les aficionados de la brosse à dents manuelle, qui restent majoritaire. Là, pas besoin de tergiverser, celle à poils souples a les faveurs des dentistes. "Elle est plus efficace parce que ses poils vont venir s'entrecroiser dans les espaces entre les dents pour éliminer la plaque dentaire", explique le docteur Christophe Lequart. "Alors qu'avec une brosse à dents plus rigide, les poils ne vont pas pouvoir pénétrer dans les espaces entre les dents. Il va falloir appuyer très fort", poursuit-il.

Mais qu'on ne s'y trompe pas, au supermarché, il est aussi possible de trouver des modèles performants. À condition toutefois de bien ouvrir les yeux. "Ce qui est important, c'est de regarder une indication parfois inscrite en tout petit, la souplesse des poils. Il faut en effet éviter les brosses à dents medium parce qu'elles vont user les gencives et les surfaces dentaires", précise l'apothicaire.

Une fois que l'on a fait le choix de son modèle manuel, encore faut-il savoir où l'acheter. Si comme un Français sur cinq, vous souffrez de gencives sensibles, mieux vaut privilégier la pharmacie. Les brosses à dents y coûtent trois fois plus cher qu'en grande surface, mais il y a une bonne raison à cela. Certaines, par exemple, ont des particularités bien spécifiques que l'on ne trouve pas ailleurs. "Vous en avez dont l'extrémité des poils a été polie pour être arrondie. Un détail totalement invisible à l'œil nu, mais qui a son importance puisque cela va éviter de traumatiser la gencive et d'abimer la surface de l'émail", avance ainsi un pharmacien.

Restent les brosses à dents électriques. Les modèles sont certes plus chers, cinquante euros en moyenne, mais beaucoup plus efficaces, selon les dentistes. "La brosse à dents électrique, pour une durée équivalente à une brosse à dents manuelle, va enlever deux fois et demi plus de plaques", souligne le docteur Arnaud Leveque. Autre avantage, leur système de minuterie, avec une légère vibration toutes les trente secondes. L'utilisateur connaît ainsi la durée de son brossage. "La brosse à dents électrique permet d'atteindre le temps idéal de brossage, qui est de deux minutes. Or, on sait qu'avec un brossage manuel, la plupart des Français vont avoir un temps moyen de brossage de 43 secondes. Trop insuffisant pour avoir une bonne santé bucco-dentaire", prévient le spécialiste.