Quelles sont les vertus de l'ortie ?

Elle pique nos mollets et brûle nos mains. Elle aime les terrains vagues, les fossés, et même la compagnie des serpents. L'ortie sait se rendre détestable, mais peut-être pour éviter de livrer ses secrets. "Moi, ça ne me pique pas. Ça ne me fait rien", confie Philippe. Pour nous en convaincre, il nous a invité à une cueillette au fond de son jardin, cœur des Ardennes. Il laisse pousser cette plante à sa guise. "C'est un trésor. Il a plein de propriétés, des vitamines et du fer", lance Philippe.

Urtica Dioica, c'est le nom qu'on donne à l'ortie en herboristerie. Les Égyptiens l'utilisaient contre l'arthrite et les douleurs lombaires. Louis Gobron, herboriste, la décline en infusion, en gélules et en gouttes. Il nous confirme que sur les 8 000 références de plantes qu'il vend, l'ortie est incontournable. "On va l'utiliser pour la beauté de la peau, des cheveux et des ongles. C'est également une plante qui agit sur le système urinaire", explique Louis. Au-delà de toutes ses qualités, l'ortie se savoure aussi, de l'entrée au dessert, en soupe, en tisane et en pâtisserie. Il n'y a plus aucune raison d'en vouloir à cette plante.