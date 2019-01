VIDÉO - Le soleil brille par son absence depuis début janvier : de quels bienfaits nous prive-t-il ?

"Je veux du soleil", chantait "Au p'tit bonheur" dans les années 90. Et bien nous aussi.... La grisaille a en effet été omniprésente depuis la fin décembre dans la moitié nord du pays, et notamment à Paris. Cette première quinzaine de janvier est même "la moins ensoleillée depuis 66 ans", nous assure le spécialiste météo de LCI Guillaume Woznicka : "Le déficit atteint 87% dans la capitale avec seulement 3h57 de lumière entre le 1er et le 15 janvier...".





Seule exception, ce mercredi : le soleil a fait son retour dans la "ville lumière" pour 280 minutes exactement, plus qu'entre le 27 décembre et le 15 janvier où il n'avait été présent que 244 minutes... Et pourtant, le soleil peut avoir de réels effets bénéfiques pour notre santé, et influencer notre comportement.