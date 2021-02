Quels sont les bienfaits de la marche aquatique ?

La marche aquatique, c'est comme une invitation, une attirance, l'histoire d'une rencontre avec la nature et une quête d'énergie. "On sent l'eau qui arrive tout doucement mais elle se met tout de suite à la température de notre corps", raconte une pratiquante. "Une fois qu'on a passé l'appréhension de rentrer, c'est formidable", rajoute-t-elle. Chaque semaine, elles se retrouvent dans le lac d'Annecy, leur salle de sport à ciel ouvert. Une heure d'exercices dirigée par Isabelle Lebourg. "L'eau, par le fait de la flottaison, nous permet d'aller dans des amplitudes plus grandes, et du coup avoir un étirement musculaire plus important", explique-t-elle.