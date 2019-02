Il toucherait 10 millions de Français : l'herpès, un affreux bouton dont on ne se méfie pas assez

"On a, avec les herpès, un lien direct avec la neurodégénérescence, la maladie de Parkinson et Alzheimer", attaque-t-il d'emblée. Et d'expliquer : "Lors d'une infection au virus, l'herpès passe sous la muqueuse et gagne le nerf vague, qui joue un rôle dans de nombreuses fonctions vitales de l'organisme, puis rejoint le cerveau et la moelle épinière." Il s'installe ensuite durablement dans un ganglion du nerf rachidien et, de là, émerge de nouveau à chaque récurrence. Ces réactivations de l'herpès, explique le médecin, sont causées chaque fois par une lésion (abcès dentaire, aphte, brûlure de coup de soleil...). "À ce moment-là, le nerf vague va envoyer un message de lésion qui va passer par la voie sensitive, va amener l’herpès au cerveau et va redescendre en même temps que l’information de réparation. [...] Or, à force d’emprunter la voie neurologique, il va l'abîmer."





Pour Bruno Donatini, négliger un herpès est donc une grave erreur. Car au-delà de la détérioration neurologique qu'ils pourraient engendrer, les virus herpétiques, par leur atteinte progressive au nerf vague, "altèrent les fonctions viscérales : gastriques ou intestinales (ralentissement des vidanges), cardiaques (palpitations), thyroïdiennes (insuffisance), surrénalienne (baisse de synthèse de cortisol avec risque de burn-out), indique-t-il. Ils peuvent aussi induire une inflammation cérébrale et une dépression." En somme, plus les crises sont récurrentes, plus les risques pour la santé s'accumulent.