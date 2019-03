Elle touche 6 millions de Français : la maladie rénale chronique explose, la malbouffe en cause

La prévention de l'insuffisance rénale chronique passe donc par une prévention des deux causes principales de la maladie, l'hypertension artérielle et le diabète, et par leur traitement précoce lorsqu'elles sont installées. Le contrôle de la pression artérielle et de la glycémie sont également indispensables, tout comme un dépistage régulier pour surveiller la santé des reins. Celui-ci, très simple à réaliser, consiste en une prise de sang avec dosage de la créatinine, qui permet le calcul du débit de filtration glomérulaire, et en une analyse d'urine avec recherche de protéines (ou d'albumine chez les personnes diabétiques).





Une fois présente en revanche, l'insuffisance rénale chronique ne se guérit pas. "Quand les lésions se sont installées, c'est plus compliqué de revenir en arrière. Mais on peut freiner l'évolution de la maladie", indique Brigitte Lantz. Le traitement le plus efficace est celui de la prise en charge des maladies liées à l'insuffisance (diabète, hypertension artérielle) et le rétablissement d'une alimentation équilibrée, ainsi que d'une activité physique. L'arrêt du tabac, nocif pour les vaisseaux, peut aussi être bénéfique à la santé du rein.