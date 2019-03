VIDÉO SEPT À HUIT - "J'ai perdu 42 ans de ma vie" : comment Stéphane, amnésique total, s'est reconstruit face au "néant"

Il aura fallu 10 ans à Stéphane Laurent pour se reconstruire. Le 17 février 2009, cet employé municipal et pompier volontaire part à son travail. Il n'arrivera jamais à la mairie : on le retrouvera deux jours plus tard à 400 km de chez lui, perdu, sans papiers d'identité. Et sans mémoire. Les gendarmes de Narbonne à qui il fait face parviennent à mettre un nom sur son visage en appelant le numéro inscrit sur son biper de pompier. Mais le soir-même, le père de famille ne reconnaît pas sa mère et sa femme.





Tout ce qui date d'avant ce jour de février 2009, Stéphane, diagnostiqué amnésique total, ne s'en souvient toujours pas. Même sur les photos que lui montre son épouse, il a du mal à se reconnaître. "C'est le néant, le vide", assure-t-il face aux caméras de l'émission de TF1 Sept à Huit. "J'ai perdu 42 ans de ma vie, qui commence en 2009. C'est comme un disque dur que vous débranchez : c'est dans ma mémoire mais je n'y ai pas accès". Dix ans après, il ne sait toujours pas ce qui lui est arrivé : "La seule grosse hypothèse, c'est un énorme surmenage au travail".





Celui qui a dû arrêter de travailler et touche depuis une pension d'invalidité raconte la grave dépression qu'il a subie, et la manière dont il a refait surface et reconstruit "du solide" grâce à son entourage, qu'il a fallu réapprendre à aimer.