VIDÉO SEPT À HUIT - "J'étais dans un état second" : Mélina raconte ses "15 ans d'enfer" dans l'engrenage de la boulimie

Comment s'en est-elle sortie ? Une première prise de conscience a eu lieu à 18 ans, lorsqu'un médecin lui a fait comprendre qu'elle risquait une crise cardiaque en continuant ainsi. Son compagnon, aussi, l'a aidée en lui assurant qu'il aimait ses formes. Mais elle avait du mal à imaginer pouvoir s'en "sortir complètement un jour". La fin de sa boulimie, elle dit l'avoir "constatée plus qu'autre chose, un jour". Aujourd'hui, elle dit avoir réappris à connaître son corps et n'a plus de balance. Et elle témoigne de ces "15 ans d'enfer" pour faire "prendre à conscience à quelqu'un qui est sur le point de basculer de résister tant qu'il est temps".