Sève de bouleau : découvrez les vertus insoupçonnées de cette eau miraculeuse

C'est un cocktail d'oligo-éléments, de vitamines et de sels minéraux que l'arbre puise dans le sol. Dans la sève de bouleau, "vous avez du magnésium, du potassium, du silicium, du calcium, un tout petit peu de sucre... ça nettoie au niveau des intestins, du foie, des reins", fait valoir ans le reportage du 20 heures de TF1 en tête de cet article une productrice de ce nouvel élixir à la mode. Cette eau miraculeuse aux vertus drainantes, diurétiques et dépuratives fait en effet aujourd'hui de plus en plus d'adeptes - le responsable d'un magasin bio assure, toujours dans le sujet ci-dessus, avoir doublé ses ventes ces dernières années. "J'ai normalement pas mal d'arthrose. Je n'ai pas eu de douleurs cet hiver, et je me lève chaque matin vraiment en forme", raconte une utilisatrice.





Pour bénéficier de cette cure de jouvence, qui fait notamment du bien aux cheveux ou contre le stress, sachez qu'il faut boire 5 litres de sève de bouleau pendant 21 jours. Coût moyen : 50 euros.