Ils touchent jusqu'à 3 millions de Français : 3 conseils pour combattre les troubles de l'érection

On distingue trois grandes causes de dysfonction érectile, nous expliquait en 2015 le professeur Pierre Costa, urologue et andrologue. D'abord l'âge : "Plus vous vieillissez, moins votre érection est rapide et ferme". Ce processus est normal. L'Adirs rappelle ainsi que "près de 1 homme sur 2 entre 50 et 70 ans souffre de problèmes d’érection, avec impossibilité de toute pénétration pour 1 sur 10". "Prenez votre temps, consacrez-en plus aux caresses et laissez le temps à l'érection de s'installer", conseillait le spécialiste.



Autre cause principale de ces problèmes selon lui, les maladies chroniques : les pathologies comme le diabète, les maladies cardiovasculaires ou l'hypertension peuvent en effet engendrer des troubles érectiles, notamment parce qu'elles causent des anomalies des vaisseaux sanguins. Enfin, l'anxiété : il ne faudrait pas sous-estimer les facteurs psychologiques. Chez les hommes de moins de 40 ans, c'est la cause la plus fréquente. Et contrairement aux causes physiques, les problèmes surviennent alors de façon brutale.