Survivant d'un cancer du testicule, il témoigne pour briser le tabou

Olivier Jérôme avait 30 ans, était père de deux enfants et marié à Valérie, son amour de lycée, lorsqu’en 2001, il a constaté un problème dans son intimité. "Je m'aperçois que j'ai un testicule qui devient plus petit et là, je commence à m'inquiéter mais je me dis je vais attendre", raconte-t-il à TF1 dans le reportage en tête de cet article. Par peur du diagnostic autant que par pudeur, il laissera passer trois mois avant de consulter un médecin.

Olivier reçoit alors un "coup de massue" : il est atteint d’un cancer du testicule. "Si j'avais attendu un mois ou deux de plus, ça aurait peut-être été beaucoup plus compliqué... Je ne serais plus là", dit-il aujourd’hui. Le cancer du testicule se guérit en effet à 95% s'il est détecté suffisamment tôt.