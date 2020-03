Tabagisme "ultra-passif" : même l'odeur de tabac froid présenterait des risques pour la santé

Cette fois, leur travail s'est concentré sur un cinéma à Mayence, en Allemagne, où il est interdit de fumer depuis 15 ans. "Un temps suffisant pour que les contaminants se dissipent", explique Drew Gentner, ingénieur en environnement à l'Université de Yale et auteur principal de l'étude. Pour déterminer la qualité de l'air à l'intérieur, lui et ses collègues ont placé un spectromètre - une machine qui mesure les produits chimiques - dans l'un des conduits d'évacuation d'air, alors que les clients entraient et sortaient et regardaient une variété de films.

Résultat, sur quatre jours, les niveaux de 35 produits chimiques liés au tabac ont augmenté lorsque des spectateurs entraient dans le cinéma. Cela inclut des composés toxiques comme le benzène et le formaldéhyde pouvant provoquer le cancer, rapportent les scientifiques dans Science Advances. Seule explication possible, compte tenu de l'interdiction stricte de fumer dans ce cinéma, c'est que les fumeurs de cigarettes - ou les personnes qui ont été exposées à la fumée - transportent les composés avec eux et les déposent. Ces résidus de fumée, nommés "fumée tertiaire" (thirdhand smoke), peuvent occasionner du "tabagisme ultra-passif" équivalent à une, voire 10 cigarettes, selon les substances.