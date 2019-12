VIDÉO - Comment la thérapie génique a sauvé Elisa, fillette condamnée par une maladie rare

LE WE 20H

Pour Ophélie et Julien, parents d'Elisa, chaque geste de la fillette est un émerveillement. Car il y a encore 5 mois, elle aurait été incapable de saisir sa girafe, comme elle le fait dans le reportage du JT de 20 heures de TF1 en tête de cet article. Elisa, alors, ne bougeait plus : la faute à une maladie génétique neuromusculaire, l'amyotrophie spinale, qui paralyse progressivement tous les muscles du corps. Au moment du diagnostic, ses parents apprennent qu'elle n'a plus que quelques mois à vivre.

Mais le 21 juin dernier, la vie de la famille a basculé : la petite fille a été la première en Europe à pouvoir bénéficier d'un traitement révolutionnaire, la thérapie génique, une technique qui consiste à utiliser un virus, rendu inoffensif, pour véhiculer un gène médicament directement dans les cellules du patient. Une seule injection suffit. Pour Elisa, les progrès ont été fulgurants : au bout de 24 heures, elle arrivait à tenir sa tête. Et aujourd'hui, elle tourne les pages de son livre.