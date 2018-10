Rendez-vous chez le médecin : jusqu'à 6 mois de délai pour voir un ophtalmo

La nouvelle réforme du système de santé sera l'un des principaux chantiers du gouvernement, quelle que soit sa composition. Une étude publiée ce lundi par la direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques (Drees) confirme qu'il y a urgence. En effet, les fils d'attente s'allongent devant les cabinets des médecins spécialistes. Il faut attendre en moyenne un mois et demi pour voir un gynécologue ou un rhumatologue, deux mois pour un dermatologue, et plus de deux mois et demi pour un ophtalmologue.