Tendance : le charbon débarque dans l'alimentation et la cosmétique

Au départ, il est utilisé pour ses vertus médicinales, avec des gélules pour le transit. Mais ces dernières années, les références ont multiplié. Le noir du charbon végétal, en plus des vertus cosmétiques, aurait un effet blanchissant sur les dents. Les pâtissiers et les boulangers aussi en ont fait leur ingrédient star. Porté par les influenceurs, il a également envahi les réseaux sociaux.



