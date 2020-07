Pic de chaleur : ce qu’il faut faire (ou pas) pour rafraîchir votre bébé

Vous avez l’impression d’entrer dans un four une fois le pas de la porte de votre domicile franchi ? Imaginez un peu ce que doit ressentir votre bambin, plus sensible à la canicule. Comment l'habiller ? Comment bien l'hydrater ? Faut-il quand même continuer les sorties au parc ? Voici les bons gestes à adopter pour le rafraîchir efficacement et sans le mettre en danger.