VIDÉO - Virale ou bactérienne ? Vous pourrez bientôt faire gratuitement un test d'angine dans toutes les pharmacies

Un frottis réalisé à l'aide d'un coton tige et une minute plus tard, le résultat tombe. Les tests rapides permettant de vérifier si une angine est virale ou bactérienne, jusqu'ici utilisés par les médecins et expérimentés dans quelques centaines de pharmacies, seront généralisés à toutes les officines dès janvier 2020, a annoncé ce lundi le gouvernement. Mieux, cet examen qui coûte 10 euros sera pris en charge à 100% par la sécurité sociale. Ceci dans l'objectif de désengorger les cabinets médicaux.





Si les pharmaciens s'en réjouissent, les médecins ne sont pas tous convaincus. "Le diagnostic d'une angine ou d'une pharyngite ne se résume pas à un acte technique. Cela nécessite forcément une consultation médicale que le pharmacien n''est pas à même de faire", déplore ainsi une généraliste de Dijon dans le reportage du 13 heures de TF1 en tête de cet article. Mais les Français interrogés y voient des avantages, celui de ne pas avoir à prendre rendez-vous chez le médecin en tête.