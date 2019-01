Zéro alcool pendant un mois : relèverez-vous le défi du "Dry january" ?

Les méfaits de l'alcool consommé en trop grande quantité ne sont plus à prouver. Surpoids, trouble du sommeil mais aussi cancer et problèmes cardio-vasculaires sont plus courants chez des sujets qui en boivent régulièrement. Rappelons que les recommandations officielles préconisent de ne pas dépasser la dose de 21 unités par semaine chez l'homme et 14 chez la femme, et pas plus de 4 unités en une seule occasion quel que soit le cas de figure.





Mais y a-t-il vraiment des avantages concrets à arrêter de boire pendant tout un mois ? Il semblerait que oui et que les bénéfices sur la santé s'observent rapidement. Selon une étude britannique de l'University College de Londres, parue en 2014, s'abstenir pendant les 31 jours du premier mois de l'année pourrait vraiment améliorer notre état de santé général. Ainsi, les 10 volontaires qui avaient mis leur consommation entre parenthèse dans le cadre de cette étude avaient vu la graisse présente dans leur foie réduire de 15 %. Ils avaient également déclaré expérimenter une meilleure concentration et avoir un sommeil de meilleure qualité. Enfin, et cela en intéressera plus d'un, une perte de poids de 1,5 kg en moyenne avait été enregistrée à l'issue de ce Dry january. Car l'alcool, c'est avant tout beaucoup de sucre. En consommer tous les jours augmente mathématiquement notre ration calorique.





Des bénéfices similaires ont été à nouveau enregistrés dans une récente étude menée par l’université britannique de Sussex sur des participants au Dry january de l'an dernier, cette fois au nombre de 800. En les interrogeant au mois d'août sur les conséquences de leur abstinence de janvier, il est notamment apparu qu'une écrasante majorité d'entre eux (93%) avait ressenti un sentiment d’accomplissement à l'issue de ce mois de sobriété, ou avait eu un meilleur sommeil pendant cette période (73%).