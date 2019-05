Vous avez un mauvais odorat ? Ce pourrait être le signe d'un risque de mort prématurée...

Et si le mauvais odorat a déjà été identifié comme un signe précoce de la maladie de Parkinson, de démence et associé à une perte de poids, ces conditions n'expliqueraient, selon cette nouvelle étude, que 28% de l'accroissement des risques constatés. "Nous n'avons pas d'explication pour plus de 70% des risques de mortalité accrus observés ici. Il faut que nous trouvions ce qui arrive à ces individus", indique l'épidémiologiste et auteur de l'étude, Honglei Chen.





Interviewé par TF1, Hirac Gurden, directeur de recherche en neurosciences au Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), confirme que la perte d'odorat peut mener à de lourdes conséquences. "C'est la catastrophe parce qu'on perd tout le contact qu'on a avec le monde extérieur, avec les odeurs que l'on préfère, les odeurs vitales comme celles dégagées par la nourriture et tout ce qui est associé au danger. Très souvent, on a malheureusement un phénomène de dépression qui s'installe", explique-t-il. Or ce trouble, qui peut donner le sentiment que la vie ne vaut pas la peine d’être vécue, peut mener à un laisser-aller fatal chez une personne âgée qui pourrait peut-être résoudre la part de mystère que comportent encore ces découvertes. Pour Honglei Chen, "intégrer une évaluation de l'odorat lors des visites de routine chez le médecin pourrait être une bonne idée à partir d'un certain âge".