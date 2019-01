Vous ne croyez pas au coup de foudre ? Voici comment la science l'explique

Pour déclencher ce circuit, les signaux visuels, olfactifs et auditifs sont importants. L'étude des chercheurs américains sur les campagnols des prairies prouve d'ailleurs que la communication entre le cortex préfrontal et le noyau accumbens est démultipliée lors d'un contact entre deux rongeurs (et plus encore lors du premier accouplement). "C’est un accord dans le cerveau entre toutes les informations sensorielles qu’on reçoit de l’autre et une sorte de check-list qui est en place dans le cerveau, qui dicte les paramètres du partenaire idéal pour notre survie et celle de l’enfant que l'on va avoir ensemble, explique à Brut la neurobiologiste Lucy Vincent. Et quand tout concorde, le cerveau envoie un message fulgurant pour dire : ‘Allez-y !’"





D’après une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine en 2010, tout se jouerait en un cinquième de seconde. Le coup de foudre porte donc bien son nom.