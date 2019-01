Pour éviter les piqûres de taons, peignez-vous des rayures blanches sur le corps !

Selon les chercheurs, cet effet répulsif peut fonctionner avec toutes sortes de motifs et ne se limite pas aux bandes blanches. Ceux-ci diminueraient la polarisation de la lumière réfléchie par le corps humain, qui semble du coup moins "appétissant" pour les taons. De ce fait, plus le motif est fin et répétitif, plus il est efficace.





Si Gabor Horvath est conscient que les populations adeptes du "body painting" ne le pratiquait pas pour se protéger des piqûres, mais plutôt pour des raisons sociales et culturelles, il s'agit selon lui bien d'"un exemple d'évolution comportementale et d'adaptation à l'environnement". Car ces peintures pourraient réduire l’irritation causée par la piqûre, mais aussi la transmission de maladies et d'agents pathogènes par ces insectes suceurs de sang.