Vous vous levez souvent pour uriner la nuit ? Ce pourrait être un signe d'hypertension

Vous vous levez régulièrement pour aller uriner la nuit ? Vous faites peut-être de l’hypertension. Voilà la conclusion surprenante d’une étude menée par des chercheurs japonais et présentée au 83e congrès Japanese Circulation Society (JCS 2019).

Plus les personnes vont aux toilettes et plus le risque est élevé. Satoshi Konnu, médecin à l'hôpital Tohoku Rosai, Sendai, Japon