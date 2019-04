VRAI / FAUX : 9 idées reçues sur le sommeil

FAUX. Moins on fait travailler le corps et plus le sommeil a des chances d'être de bonne qualité. C'est pendant que l'on dort que l'organisme en profite pour remettre les pendules à l'heure (assimiler toutes les informations rencontrées pendant la journée, régénérer les cellules...). On a tout intérêt à ne pas alourdir sa charge de travail avec une digestion difficile. Autant que faire se peut, on évite les plats lourds ou en sauce. A défaut, on boostera sa digestion avec une bonne tisane aux plantes et on attendra un moment avant de se coucher. Mais, s'il ne faut pas trop manger, il ne faut pas s'affamer non plus. Car, quand l'organisme n'a pas assez d'énergie, on peine à s'endormir et on risque de se réveiller pendant la nuit pour grignoter un morceau.