Yoga : les dernières tendances qui cartonnent

Le yoga du visage cartonne sur les réseaux sociaux. C'est une technique 100% naturelle qui ne vous coûtera rien. Mais elle est surtout une vraie cure de jouvence. Pour s'y mettre, de nombreuses vidéos sont accessibles gratuitement sur YouTube, comme celles de la chaîne "Yoga du Visage". Les exercices proposés vont vous aider à évacuer les tensions responsables de la formation des rides et retendre ainsi les muscles. Il faut tout de même consacrer quelques minutes devant sa glace, le plus régulièrement possible. Autre tendance, partner yoga est à découvrir en images.



Ce dimanche 10 février 2019, Coralie Dioum dans sa chronique "Ça vous tente ?", nous parle des dernières tendances yoga. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 10/02/2019 présentée par Christophe Moulin sur LCI.