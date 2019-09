Yoga : ouvrez vos chakras !

L'INSTANT BIEN-ETRE - Le yoga et sa musique douce offrent une ambiance détendue. C'est une bonne pratique pour mieux démarrer la journée.

Dès le réveil, la pratique du Yoga est recommandée. Elle permet en effet d'ouvrir les chakras et de bien démarrer la journée. Un livre intitulé "Le Yoga au lit" propose des postures très simples qu'on peut réaliser au lit. Celle du chat, par exemple, permet d'assouplir le dos en se mettant à quatre pattes avec le dos rond et la tête en bas ou le dos creux et la tête en haut. Il en existe d'autres, à ne citer que celles du cobra ou celle du diamant. Par ailleurs, il existe aussi le "Drunk yoga", une pratique qui cartonne à New York. Elle permet de prendre un verre de vin pendant la séance de yoga.



Ce samedi 7 septembre 2019, Coralie Dioum, dans sa chronique "L'instant bien-être", nous parle du Yoga au lit. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale Week-End du 07/09/2019 présentée par Christophe Moulin, sur LCI.